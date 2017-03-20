Ле Пен и Макрон получат по 26 % в первом туре выборов президента Франции – опрос

Как передает Reuters, консерватор Франсуа Фийон, по данным опроса, занимает третье место с показателем в 17 процентов.

Далее в опросе идет социалист Бенуа Амон и левый кандидат Жан-Люк Меланшон с 12 процентами.

Выборы президента Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая.

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Как сообщал УНИАН, действующий президент Франции заявил, что не будет баллотироваться на второй срок, понимая, что его выдвижение "может поставить под угрозу единство левых сил".

Всего в выборах президента Франции примут участие 11 кандидатов.