В России вынудили уволиться преподавателя, показавшего студентам фильм о "тайной империи" Медведева

В Сибирском федеральном университете преподавателя философии и культурологии Михаила Константинова заставили написать заявление об увольнении по собственному желанию после показа студентам фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального об активах премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РБК.

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"Неделю назад показал фильм, но речь не шла об агитации — был обмен мнениями. Далеко не все студенты сторонники Навального, многие критично подошли, называли свои кандидатуры на пост президента. Руководитель Торгово-экономического института СФУ Юрий Александров 21 марта вызвал к себе и спросил: "Хочешь неприятности? Если нет, то пиши по собственному желанию", — заявил преподаватель.

После разговора с руководителем Константинову выдали трудовую книжку. По его словам, руководство неоднократно предупреждало его ранее и внесло в список неблагонадежных преподавателей. Минобрнауки не смогло оперативно ответить на вопрос РБК об увольнении преподавателя.

Изданию "Проспект Мира" об увольнении преподавателя сообщили сразу несколько учащихся. В редакцию ПМ прислали и скрин сообщения самого преподавателя, который он отправил одной из студенток и рассказал о причине увольнения: "Среди студентов курса оказался доносчик. Очевидно вместе с родителями он (она) написали донос по поводу того, что я показывал фильм про Медведева. Дело дошло до ректора СФУ Ваганова, и меня заставили уволиться. Видите ли вы, студенты, не должны знать о том, как разворовывают страну, и преподаватели, которые об этом говорят, не должны вести занятия у вас", — говорится в сообщении.

На кафедре гуманитарных наук университета изданию подтвердили увольнение преподавателя, но причины этого комментировать отказались. Связаться с самим Михаилом пока не вышло. В пресс-службе вуза заявили, что преподаватель уволился по собственному желанию вчера, 21 марта, и это якобы никак не связано с показом фильма.

Напомним, 2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ. Представители Фонда борьбы с коррупцией говорят, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из "Инстаграмма"и архивным записям установили, где и кто на них плавал.