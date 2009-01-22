Молдова заняла 5-е место в мире по показателям финансового состояния

Молдова заняла пятое место в Индикаторе мирового финансового состояния в 2008 году, который опубликовало издание "The Banker".

Анализ проведен в 184 странах на основе открытых финансовых источников, передает ИА "Новости-Модова" со ссылкой на мультимедийное агентство OMEGA.

Хорошие результаты Молдовы достигнуты благодаря низкому уровню долгов, которые составляют 763 доллара США на душу населения, сообщает издание. Для сравнения, в Великобритании этот показатель составляет 171 тыс. долл.

Достижения молдавской экономики объясняются еще и тем, что коммерческие банки зарегистрировали очень высокий уровень соотношения между капиталом и ликвидностью, который составил более 17%. Кроме того, низким является уровень кредитования, достигший лишь 35% от ВВП. В США этот показатель составляет 230%.

Вместе с тем, Молдова направляет не более 2,8% от государственных доходов на обслуживание государственного долга, в то время как, например, Италия на эти цели выделяет 11,9% государственных доходов.