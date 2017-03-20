Массовая демонстрация в Париже переросла в стычки с полицией

В Париже, по данным полиции, около 7500 человек приняли участие в демонстрации против полицейского насилия, во время акции произошло несколько небольших стычек демонстрантов с полицией, которая применила слезоточивый газ.

Об этом пишет DW.com.

В целом акция прошла мирно, однако уже под конец демонстрации несколько сотен молодых людей в масках стали бросать зажигательные снаряды в сторону полицейских, они также разбили витрины нескольких банков. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

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Это уже вторая массовая демонстрация в Париже против злоупотребления полномочиями блюстителей порядка, инициированная родственниками жертв насилия. К участию в шествии граждан призывали профсоюзы, антирасистские и правозащитные организации, левые партии.

Последним поводом для протестов стало жестокое задержание в феврале этого года 22-летнего чернокожего мужчины по имени Тео в парижском предместье Оне-су-Буа, после которого он оказался в больнице. Ранее насильственные действия французских полицейских не раз приводили к смерти людей. Так, в 2016 году 24-летний Адама Траоре скончался после задержания полицией в Бомон-сюр-Уаз в 32 километрах севернее Парижа. 15-летний и 17-летний подростки Зиед Бена и Буна Траоре из парижского пригорода Клиши погибли в трансформаторной будке, убегая от полиции в 2005 году.