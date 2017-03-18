МИД Турции вновь заявил о непризнании аннексии Крыма

Министерство иностранных дел Турции вновь заявило о непризнании аннексии Крыма. Об этом сказано в заявлении МИД Турции в связи с третьей годовщиной аннексии Крыма Россией, сообщает агентство Анадолу.

Читайте такжеВ Крыму оккупанты вывезли в поле задержанного в среду татарина и заставили рыть себе яму – Чубаров

"Аннексия Крыма - это открытое нарушение норм международного права. Турция вновь заявляет о непризнании аннексии полуострова, осуществленной на основании итогов незаконного референдума 16 марта 2014 года", - подчеркивается в заявлении.

В МИД в который раз заявили, что Турция признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Анкара продолжит внимательно отслеживать процессы в Крыму и защищать права и интересы крымских татар, которые исторически проживают на полуострове", - говорится в заявлении.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% из числа тех, кто принял участие в "референдуме" 16 марта 2014 года, высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

После аннексии Крыма ФСБ РФ начала репрессии против проукраинских активистов, крымских татар и журналистов.