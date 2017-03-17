В Грузии заявили о размещении Россией дополнительных ракетных комплексов С-300 в Абхазии

Об этом сообщает Грузия Online. Джанелидзе также прокомментировал распоряжение, принятое президентом России несколько дней назад, согласно которому т.н. войсковые части оккупированной т. н. Южной Осетии вошли в состав российских вооруженных сил.

"С точки зрения объединения военных сил т. н. Южной Осетии, это еще раз подтверждает политику России, которая ориентирована на фактическую аннексию, и не ориентирована на безопасности в мире. А также информация, недавно распространенная в связи с дополнительным вводом в Абхазию комплектов зенитно-ракетных систем типа S 300. Разумеется, наша политика ориентирована на обеспечение мира. По поддержке наших партнеров и международного сообщества мы все сделаем, чтобы со стороны Российской Федерации было обеспечено уважение международного права и принципов"- заявил он.

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Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин разрешил военным из Южной Осетии служить в российской армии.

Как известно, в ночь на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией. По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибли более 400 человек, более 2 тысяч были ранены.