Путин разрешил военным из Южной Осетии служить в российской армии

Президент РФ Владимир Путин одобрил соглашение с Южной Осетией о вхождении некоторых подразделений «вооруженных сил республики» в состав ВС России, сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля.

«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС республики Южной Осетии в состав ВС РФ. Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с югоосетинской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», - говорится в документе.

После этого военные Южной Осетии получат право служить по контракту на российских военных базах, размещенных в регионе. Для этого военнослужащий должен предварительно уволиться со службы в Южной Осетии.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибли более 400 человек, более 2 тысяч были ранены.