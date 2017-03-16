Трамп попросил четыре миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп будет просит Конгресс значительно сократить финансирование многих федеральных программ, и при этом увеличить расходы на оборону, начать строительство стены на границе с Мексикой и тратить больше денег на депортацию нелегальных мигрантов, пишет Reuters.

Трамп хочет, чтобы Конгресс выделил на строительство стены на границе с Мексикой 1,5 миллиарда долларов в текущем фискальном году - этой суммы должно хватить на пилотные проекты, цель которых - определить, как лучше эту стену строить. Еще 2,6 миллиарда долларов Трамп просит выделить в 2018 фискальном году.

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Окончательная стоимость стены на границе с Мексикой, отмечает Reuters, будет значительно выше 4 миллиардов долларов. Детальную смету проекта администрация Трампа планирует представить в середине мая.

Кроме того, президент США предлагает увеличить оборонные расходы США на $54 млрд.

Бюджет Министерства внутренней безопасности будет увеличен на 6,8% — при этом больше денег потребуется на наем и обучение новых сотрудников, которые будут заниматься поиском, задержанием и депортацией нелегальных мигрантов.

Среди государственных федеральных ведомств (министерств) наибольшее сокращение финансов коснется Агентства по охране окружающей среды ("минус" 31% или $2,6 млрд) и Государственного департамента США (-28% или $10,9).