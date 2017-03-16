Нам никогда нельзя доверять России: посол США в ООН об угрозе со стороны Москвы

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что России никогда нельзя доверять. Об этом она сказала в интервью NBC News.

Она отметила, что угрозы со стороны России не следует принимать легкомысленно. Такой ответ Хейли дала после упоминания о причастности агентов ФСБ к взлому баз данных Yahoo в 2014 году, что повлияло, по крайней мере, на 500 млн аккаунтов.

"Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Нам никогда нельзя доверять России", - заявила она, заняв более жесткую позицию, чем президент США Дональд Трамп, который предусматривает, что США и Россия могут построить дружеские отношения при его администрации.

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В то же время, несмотря на критику Трампа, Хейли все же высказалась в поддержку его мигрантского указа, заявив, что он не является запретом по религиозному признаку.