Парламентские выборы в Нидерландах: предварительно побеждает партия премьера Рютте

Такие данные были обнародованы в среду в прямом эфире нидерландского телеканала NOS по завершению выборов.

Согласно предварительным данным, наибольшее количество мест в парламенте, который насчитывает 150 кресел, получит партия действующего премьер-министра Марка Рютте - правая либеральная партия (Volks Partij voor vrijheid en democratie, VVD) - 31 место.

Читайте такжеПарламентские выборы в Нидерландах: явка в этом году выше, чем в 2012 – уже проголосовали 30%

Три партии - право-радикальная партия Гирт Вилдерса (Partij voor de vrijheid), христианская демократическая партия Сибранта Бюми (Cristen democratisch Appel) и левые демократы Александра Пехтольда (Democraten66) получают 19 мест. 16 мест получили левые зеленые. Остальные партии получили от 2 до 9 мест.

Далее должна быть сформирована коалиция, которая изберет правительство. Рютте имеет все шансы остаться премьер-министром.