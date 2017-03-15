Сенат США утвердил нового советника Трампа по нацбезопасности и директора Национальной разведки

Как передает Deutsche Welle, за назначение 54-летнего генерала-лейтенанта сухопутных войск вооруженных сил США проголосовали 85 сенаторов, девять - против.

Обычно Сенат США не утверждает кандидатуры на пост советника президента по национальной безопасности. Однако в этот раз такой шаг был необходим ввиду того, что Макмастер является офицером, который находится на службе.

Макмастер заменил на этом посту Майкла Флинна, который вынужден был подать в отставку из-за скандала относительно его контактов с российскими дипломатами.

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Кроме того, сенаторы 85 голосами утвердили экс-сенатора от Республиканской партии Дэна Коутса на должность директора Национальной разведки США. 12 членов Сената проголосовали против его назначения.

Ранее Коутс пообещал в случае его назначения поддержать расследование относительно возможного вмешательства спецслужб России в американскую предвыборную кампанию 2016 года. Также во время слушаний в комитете по разведке верхней палаты Конгресса США Коутс выразил обеспокоенность политикой России на глобальной арене, которую он считает одним из самых серьезных вызовов для США.