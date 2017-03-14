Премьер Нидерландов назвал санкции Турции неуместными

Санкции Турции, введенные против нидерландского правительства в результате дипломатических споров, "не такие уж и плохие", но неуместные, поскольку Нидерланды имеют больше причин для гнева.

Об этом заявил премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте, передает Reuters.

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Турецкие санкции включают замораживание всех дипломатических связей, но не касаются экономических мер.

"С другой стороны, я продолжаю считать странным, что в Турции они говорят о санкциях, когда вы видите, что у нас есть причины быть очень разгневанными тем, что произошло в эти выходные", - сказал Рютте.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что его страна вынуждена приостановить дипломатические контакты на высоком уровне с Нидерландами на фоне дипломатического конфликта.

11 марта Нидерланды не позволили сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе - выступить в Роттердаме перед гражданами Турции, проживающими в Нидерландах. Турецкие чиновники собирались убедить своих сограждан поддержать изменения в Конституцию Турции, которые значительно расширяют полномочия президента. Референдум по этому вопросу назначен на 16 апреля.

Ранее в Австрии, Германии и Швейцарии также запретили выступления турецких официальных лиц, сославшись на возможные проблемы безопасности.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приравнял Нидерланды к "банановой республике", потребовал от международных организаций ввести санкции против этой страны и обвинил страны Запада в исламофобии. "Я говорил, что с нацизмом покончено, но я ошибался, нацизм жив на Западе", - заявил он.