В Вашингтоне неизвестный преодолел ограду и подошел к Белому дому, где находился Трамп
23:46, 11 марта 2017Мир
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Секретная служба США сообщила о задержании мужчины с рюкзаком в Вашингтоне, который подошел к Белому дому после того, как ночью перелез через забор.
Белый дом / REUTERS
Как передает Радио Свобода, незадолго до полуночи 10 марта, когда президент США Дональд Трамп находился в здании Белого дома.
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Мужчину задержали у южного входа в Белый дом, как раз той части, где располагаются апартаменты президента.
Рюкзак мужчины проверили, опасных вещей в нем не обнаружили. Также пока неизвестно, были ли у задержанного ранее проблемы с законом.
По данным телеканала CNN, ни о какой опасности для Трампа речь не шла.
В 2014 году из-за вторжения в Белый дом мужчины с ножом ушла в отставку директор Секретной службы США Джулия Пирсон.
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