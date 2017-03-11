В Вашингтоне неизвестный преодолел ограду и подошел к Белому дому, где находился Трамп

Как передает Радио Свобода, незадолго до полуночи 10 марта, когда президент США Дональд Трамп находился в здании Белого дома.

Читайте такжеВо Флориде атаковали кортеж Трампа - ABC News

Мужчину задержали у южного входа в Белый дом, как раз той части, где располагаются апартаменты президента.

Рюкзак мужчины проверили, опасных вещей в нем не обнаружили. Также пока неизвестно, были ли у задержанного ранее проблемы с законом.

По данным телеканала CNN, ни о какой опасности для Трампа речь не шла.

В 2014 году из-за вторжения в Белый дом мужчины с ножом ушла в отставку директор Секретной службы США Джулия Пирсон.