CNN подготовил репортаж о влиянии Путина на выборы в США (видео)
15:44, 10 марта 2017Мир
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Американский телеканал CNN подготовили материал о президенте России Владимире Путине.
CNN покажет репортаж о Путине / Скриншот
Репортаж называется "Самый могущественный человек мира", передает телеканал CNN.
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В материале поднимут вопрос, использовал ли российский президент свою власть, чтобы президентом США стал именно Дональд Трамп.
Показ спецрепортажа о Владимире Путине состоится 13 марта в 21:00 по местному времени.
Ранее разведка США рассекретила часть доклада, в которой указывается на вмешательство лично президента России Владимира Путина в выборах президента Соединенных Штатов
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