CNN подготовил репортаж о влиянии Путина на выборы в США (видео)

Репортаж называется "Самый могущественный человек мира", передает телеканал CNN.

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В материале поднимут вопрос, использовал ли российский президент свою власть, чтобы президентом США стал именно Дональд Трамп.

Показ спецрепортажа о Владимире Путине состоится 13 марта в 21:00 по местному времени.

Ранее разведка США рассекретила часть доклада, в которой указывается на вмешательство лично президента России Владимира Путина в выборах президента Соединенных Штатов