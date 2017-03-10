Экс-президент Эстонии предупреждает о попытках России разделить союзников в ЕС и НАТО

Об этом заявил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Илвес во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в Вашингтоне, передает Радио Свобода.

По его словам, Москва будет делать это путем поддержки на выборах в странах ЕС кандидатов-евроскептиков, пытаясь привести их к власти.

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«Выборы должны произойти прежде всего в таких крупных странах, как Франция и Германия. В этом году досрочные выборы будут также в Италии. Важные выборы должны состояться и в Нидерландах. И во всех случаях мы видим серьезное вмешательство», – заявил Илвес.

«Самой известной, конечно, является Марин Ле Пен во Франции, которая выступает против НАТО, ЕС и США. Ее партия получила 9 миллионов долларов от российского банка. Мы также видим массу дезинформации против центриста Манюеля Макрона, который является альтернативным ей кандидатом», – подчеркнул Илвес.

По его мнению, одной из главных мишеней России является канцлер Германии Ангела Меркель, потому что она является ключевой фигурой политики санкций ЕС против России.

В свою очередь председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эд Ройс, заявил, что одним из главных инструментов Москвы будет оставаться дезинформация и пропаганда.

«Европейская разведка выражает тревогу относительно использования Россией дезинформации и пропаганды», – заявил Ройс, открывая слушания.

«Стратегической целью Кремля является разделить союзников НАТО и усиливать российское геополитическое влияние в Западной Европе. Если, например, прокремлевский политик придет к власти во Франции, это потенциально разделит ЕС», – отметил Эд Ройс.