Глава МИД Британии обсудит с Лавровым, как России вернуть международное доверие

Об этом сообщает The Associated Press.

Говоря о российские кибератаки и вмешательства РФ в ситуацию на Балканах и в Украине, Джонсон сказал: "Давайте будем откровенны, Россия способна на всякие нехорошие вещи".

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"Они должны измениться. Они должны показать, что могут снова заслуживать доверия", - сказал он.

Джонсон настаивал на том, что никто не хочет новой холодной войны.

"Это очень важно, что мы стараемся сотрудничать с россиянами... и мы стараемся формировать их политику и помочь им встать на лучший путь", - сказал он.

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Сообщается, что на данный момент точные даты визита Джонсона в Россию еще не определены.

Напомним, глава МИД Британии Борис Джонсон в ближайшие недели посетит Россию для переговоров на высшем уровне.

Позже в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, который в ближайшие недели посетит Россию.