Газовый конфликт - это продолжение российско-грузинской войны

Бывший министр иностранных дел Украины Геннадий УДОВЕНКО считает, что сегодняшний газовый конфликт является продолжением российско-грузинской войны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение политик высказал во время круглого стола, который состоялся сегодня в Киеве.

«Дирижером, режиссером и заказчиком в одном лице является Россия. Вторым активным участником событий вокруг поставок газа является Евросоюз. И только где-то на задворках этого кризиса находится Украина», - отметил Г.УДОВЕНКО.

Он подчеркнул, что Россия очень оперативно и своевременно избрала момент для эскалации существующих противоречий.

«Это является продолжением российско-грузинского конфликта. Научили Грузию, как себя вести в современном мире: какое там НАТО, Евросоюз – сидите, ребята, и не высовывайтесь! И теперь взялись за Украину. Где-то немножко Украина начала проводить какую-то самостоятельную политику, в частности экономическую, и сразу “накрыли мокрым рядном”, а нам теперь необходимо отмываться”, - сказал Г.УДОВЕНКО.

В то же время он отметил, что “такого беспардонного отношения к Украине со стороны России в годы, когда он был министром иностранных дел, нельзя было представить”.

«Для меня Борис ЕЛЬЦИН является героем, который в значительной мере способствовал становлению настоящей независимости Украины», - отметил Г.УДОВЕНКО.