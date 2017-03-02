Стратегия США в отношении КНДР включает возможность использования военной силы - СМИ

Как передает Дождь со ссылкой на The Wall Street Journal, стратегия Белого дома в отношении КНДР подверглась пересмотру около двух недель назад.

По информации издания, представители администрации американского президента несколько раз говорили о возможности военного вмешательства во время недавних переговоров с союзниками.

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В частности, во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в феврале представители США не один раз отметили, что в вопросе Северной Кореи «рассматриваются все варианты», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собеседника, осведомленного о ходе переговоров. Речь идет о возможном ударе по Северной Корее, если Пхеньян покажется готовым запустить межконтинентальную баллистическую ракету, заявил собеседник. По его словам, японские власти сочли этот сценарий «тревожным».

The Wall Street Journal узнала, что в середине февраля заместитель советника по национальной безопасности США провел встречу, в ходе которой попросил чиновников в военной сфере представить предложения по поводу Северной Кореи, включая «идеи, которые один чиновник назвал явно выходящими за пределы стандартного подхода», среди которых были признание КНДР ядерной державой, а также военные действия против страны. Они позднее будут представлены на рассмотрение президенту.