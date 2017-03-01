Щенок-смертник: боевики ИГИЛ отправили к иракским военным "заряженного" взрывчаткой песика – СМИ (видео)

Члены экстремистской группировки «Исламское Государство» прикрепили к щенка взрывчатку и подослали животное к военным Народного ополчения Ирака, пишет International Business Times со ссылкой на Iraqi News.

Видео, на котором видно щенка с примотаной на спине взрывчаткой опубликовали иракские военные, которые вовремя обезвредили заряд и спасли щенка.

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"Это, кажется, первый случай, когда террористическая группировка использовал животное в качестве террориста-смертника", – говорится в сообщении издания.