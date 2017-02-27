Frankfurter Allgemeine: Возврат к нормальной жизни в России

Об этом пишет Фридрих Шмидт в статье "Возврат к нормальной жизни в России", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Вклад Владимира Путина в победу Дональда Трампа является предметом спекуляций и расследований, но его, в конечном счете, вряд ли можно измерить. Трамп изначально был новым вызовом для старого российского противника. Его неожиданная победа на некоторое время забрала у Москвы американского козла отпущения, который должен был отвлекать внимание от злоупотреблений в своей собственной стране. Казалось, появился шанс на "сделку" и ослабление западных ценностей и институтов. Соглашение между Путиным и Трампом сейчас маловероятно, поэтому деструктивные качества американцев в Москве снова на переднем плане.

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Одной лишь перспективой совместной борьбы с терроризмом первоначальный российский энтузиазм в отношении Трампа не объяснить. Миллиардер из Нью-Йорка в одночасье был провозглашен спасителем и искупителем, который будет делать все по-другому и хорошо. Здесь вмешалось представление Москвы, которое не чуждо и Трампу: сильные мужчины решают между собой судьбы стран и народов. При этом, Ялтинское соглашение 1945 года между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем предстает основой всех сделок. Потому что это соответствует разделению мира на "сферы влияния", на что опирается политика Путина в последние годы; постсоветское пространство становится стратегическим объектом российской мировой державы и буферной зоной для Запада. Путин хочет обесценить НАТО как военный союз и добиться принятия аннексии Крыма и роли России на Ближнем Востоке, которую она утверждает своими действиями в Сирии.

Вряд ли Трамп позволит реализовать подобный список желаний. Россияне считают, что сейчас больше оснований для скептицизма, нежели для оптимизма. Россия надеется на более высокую цену на нефть. Но Трамп хочет увеличить производство американской нефти и снять ограничения своего предшественника Барака Обамы. Москва связана с Ираном, несмотря на соперничество в Сирии. Трамп, напротив, хочет сдерживать Тегеран, он назвал "плохой сделкой" ядерное соглашение, в переговорах по которому также участвовала Россия. Если Трамп захочет создать с Путиным совместную коалицию против исламистского терроризма, придется решить и вопрос режима Асада, еще одного союзника Москвы в Сирии.

Страх перед американской политикой наращивания вооружения

Проблемы могут возникнуть и в сфере ядерного оружия. Правительство России уже отвергло идею Трампа, который предложил связать санкции против России с ядерным разоружением. Возможно, это списали на неопытность или некомпетентность. Но недавние высказывания Трампа против соглашения о стратегическом разоружении "Новый старт" вызывают подлинное беспокойство. Соглашение обязывает обе страны, уменьшить количество готовых к развертыванию боеголовок и систем доставки, но его срок истекает в 2021 году. Еще летом прошлого года Москва никак не отреагировала на предложение Обамы о продлении соглашения. В то время Дума заявила, что на переговорах следует также обсудить ПРО НАТО в Европе и 4000 американских солдат, отправленных в Польшу и страны Балтии в ответ на войну в Украине. Они вели скрытую игру – и получили политику ядерной силы Трампа. Путин может потребовать огромных жертв от своего народа, но денег на гонку вооружений все равно нет. Желание Трампа вооружить Америку "с ног до головы", оживляет воспоминания о Рональде Рейгане, который оказал огромное давление на Советский Союз, когда начал массовое наращивание вооружения.

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Возможно, это только подготовка к переговорам? Сложно сказать, но для Кремля это нежелательная смена ролей. Потому что непредсказуемость – это козырь Путина, в случае необходимости он обостряет конфликт, чтобы заставить отступить своих противников. Действия Трампа ставят под сомнение монополию Путина в этой роли.

Теперь неясно даже, с кем в Вашингтоне могут поговорить люди Путина, без риска разоблачения сути переговоров. Это подтверждает отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна, чей разговор с российским послом перед вступлением в должность, стал роковым. Теперь Трамп стремится отдалиться от Путина, пишет твиты с критикой в адрес России, а Вашингтон требует возвращения Крыма Украине, на что Москва должна реагировать возмущением.

Так, шаг за шагом, происходит возврат к нормальной жизни в России. Соперничество с Вашингтоном, которое отражается на некоторых членах нового правительства. Кремль без труда продаст и такой поворот прикованному к телевизорам народу: Трамп хотел нового начала, но мы ему не позволили. С другой стороны, американский президент кажется естественным союзником Путина. Кампания Трампа против СМИ и органов правосудия напоминает истории Кремля, которые призваны дискредитировать Запад и защитить систему власти в России. Лучшего Путин и представить себе не мог.