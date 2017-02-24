На обложке The New Yorker появятся Путин и Трамп-"бабочка" (фото)

На обложке изображен президент России Владимир Путин, как можно увидеть на сайте The New Yorker.

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Название журнала написано частично кириллицей - The Нью-Йоркер. Так, на обложке Путин рассматривает в монокль Трампа в образе бабочки.

Автором рисунка стал художник Барри Блитт. Так, его иллюстрация - отсылка к обложке The New Yorker 1925 года, на которой изображен вымышленный денди эпохи английского ампира с моноклем Юстас Тилли.

Ранее британское издание The Economist на обложке нового номера изобразило президента России Владимира Путина в зловещем образе, а вместо зрачков у него - красные истребители.