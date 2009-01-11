Израиль подсчитал количество убитых боевиков

Командование израильской армии подсчитало количество боевиков ХАМАС, ликвидированных в ходе операции в секторе Газа "Литой свинец". Об этом со ссылкой на источник в руководстве ЦАХАЛ сообщает агентство France Presse.

Всего за время операции Израиля против ХАМАС были убиты более 550 боевиков, сообщил источник, пожелавший остаться неназванным. По его данным, 250 человек погибли в ходе ударов израильской авиации, еще 300 были убиты во время наземной операции ЦАХАЛ в секторе. Ранее в Израиле сообщали о нескольких десятках уничтоженных боевиков, однако даже приблизительное количество убитых так и не называлось. Число погибших со стороны Израиля, напомним, составляет 13 человек, трое из которых - мирные жители, остальные - военные.

Между тем палестинская сторона утверждает, что в ходе двухнедельного военного противостояния в Газе погибли свыше 850 человек, причем большинство из них были мирными жителями и не имели никакого отношения к движению ХАМАС.

Напомним, что авиаудары по позициям боевиков Израиль начал 27 декабря 2008, а вечером 3 января ЦАХАЛ приступил к наземной части операции.

Лента.ру