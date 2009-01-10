В Польше столкнулись более 40 автомобилей
11:59, 10 января 2009Мир
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Пять человек были ранены
Гололед на виадуке на выезде из польского города Познань в направлении Вроцлава стал причиной столкновения 41 автомобиля.
Как сообщает РИА "Новости",по данным местной полиции, пять человек были ранены и срочно доставлены в госпиталь. Медики утверждают, что жизнь пострадавших вне опасности.
Правоохранительные органы проводят расследование.
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