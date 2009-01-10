В Польше столкнулись более 40 автомобилей

Гололед на виадуке на выезде из польского города Познань в направлении Вроцлава стал причиной столкновения 41 автомобиля.

Как сообщает РИА "Новости",по данным местной полиции, пять человек были ранены и срочно доставлены в госпиталь. Медики утверждают, что жизнь пострадавших вне опасности.

Правоохранительные органы проводят расследование.