Почти две трети французов против участия Фийона в выборах - опрос

Почти две трети французских избирателей желают, чтобы кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон отказался от участия в выборах, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса французского института общественного мнения (IFOP), который был проведен для газеты Le Journal du Dimanche.

"По данным социологов, 65% респондентов хотят, чтобы Фийон снял свою кандидатуру с президентских выборов. Вместе с тем 70% участников опроса, которые поддерживают партию "Республиканцы" хотят, чтобы он не отказывался от участия в выборах, следует из результатов исследования", - говорится в сообщении.

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Опрос проводился 17 и 18 февраля, в нем приняли участие 1004 человека, отмечает издание.

Популярность Франсуа Фийона уменьшилась на фоне сообщений о том, он вместе с супругой замешаны в финансовых махинациях. Согласно опросу социологической компании Ipsos, который был проведен в январе этого года, Фийон должен был пройти во второй тур выборов.

После начала расследования в отношении жены Фийона, однако, ​прогнозы показали, что кандидат от республиканцев уступит бывшему министру экономики Франции и главе политического движения "Вперед" Эммануэлю Макрону.

Согласно результатам опроса Ipsos на 15 февраля, за него были готовы проголосовать 19,5% респондентов​, а за Фийона - 18,5%. По данным опроса от 1 февраля, кандидата от республиканцев были готовы поддержать 25% участников опроса.

Прокуратура Франции начала проверку деятельности Пенелопы Фийон в парламенте 25 января. Она подозревается в растрате государственных фондов.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля, второй - на 7 мая.