Во Франции социологи отдают уверенную победу на президентских выборах Макрону - Reuters
Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон по результатам социологических опросов уверенно побеждает во втором туре президентских выборов лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на социологическое исследование Opinionway, итоги которого обнародованы 6 февраля.
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В частности, исследования свидетельствуют, что независимый кандидат Макрон, который отстаивает проевропейские позиции, "потрясающе" побеждает на президентских выборах праворадикального кандидата Ле Пен.
По данным социологов, оба кандидата выходят во второй тур выборов, в котором 65% опрошенных граждан отдают победу Макрону, когда Ле Пен набирает только 35% голосов.
В то же время отмечается, что Ле Пен должна выиграть первый тур выборов с 26% голосов, а Макрон станет вторым с поддержкой в 23%. В то же время, предыдущий фаворит симпатий французских избирателей, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон станет третьим с 20% избирательных голосов.
Как сообщал УНИАН, первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, а второй запланирован на 7 мая.