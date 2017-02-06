Во Франции социологи отдают уверенную победу на президентских выборах Макрону - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на социологическое исследование Opinionway, итоги которого обнародованы 6 февраля.

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В частности, исследования свидетельствуют, что независимый кандидат Макрон, который отстаивает проевропейские позиции, "потрясающе" побеждает на президентских выборах праворадикального кандидата Ле Пен.

По данным социологов, оба кандидата выходят во второй тур выборов, в котором 65% опрошенных граждан отдают победу Макрону, когда Ле Пен набирает только 35% голосов.

В то же время отмечается, что Ле Пен должна выиграть первый тур выборов с 26% голосов, а Макрон станет вторым с поддержкой в 23%. В то же время, предыдущий фаворит симпатий французских избирателей, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон станет третьим с 20% избирательных голосов.

Как сообщал УНИАН, первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, а второй запланирован на 7 мая.