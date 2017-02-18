Во Флориде атаковали кортеж Трампа - ABC News
В кортеж президента США Дональда Трампа, который двигался из аэропорта Палм-Бич (Флорида - УНИАН.), бросили камень.
В кортеж бросили камень, но он попал в соседний с президентским автомобиль, пишет телеканал ABC News в своем Twitter.
Читайте такжеТрамп назвал крупнейшие американские СМИ "врагами всего народа"
Отмечается, что лимузин главы американского государства не пострадал. Спецслужбы проводят расследование инцидента.
"Секретная служба проводит расследование после того, как в машину из кортежа президента Трампа во Флориде ударился какой-то предмет", — говорится в сообщении.
Ранее американский телеканал CNN сделал сюжет о том, что произойдет, если новоизбранный президент США Дональд Трамп будет убит во время инаугурации, которая состоится 20 января.
NEW: Secret Service investigating after vehicle in Pres. Trump’s motorcade in Florida was struck by an apparently thrown object (1/2)— ABC News (@ABC) February 17, 2017