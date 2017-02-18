Во Флориде атаковали кортеж Трампа - ABC News

В кортеж бросили камень, но он попал в соседний с президентским автомобиль, пишет телеканал ABC News в своем Twitter.

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Отмечается, что лимузин главы американского государства не пострадал. Спецслужбы проводят расследование инцидента.

"Секретная служба проводит расследование после того, как в машину из кортежа президента Трампа во Флориде ударился какой-то предмет", — говорится в сообщении.

Ранее американский телеканал CNN сделал сюжет о том, что произойдет, если новоизбранный президент США Дональд Трамп будет убит во время инаугурации, которая состоится 20 января.