CNN рассказал, кто станет президентом США в случае убийства Трампа во время инаугурации

Журналист Брайан Тодд в своем сюжете рассмотрел вариант, при котором будет убит не только Трамп, но и его заместители, пишет Апостроф. В таком случае, отмечается в сюжете, управление страной перейдет к заместителю государственного секретаря Тому Шеннону, который представляет администрацию Обамы.

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Репортер указал, что на случай чрезвычайных событий в США выбирают преемника, как правило, им выступает один из министров. Его называют дежурным. В CNN отметили, что ситуация особенно усложнится, если что-то случится и с министрами.

Политолог Джон Фортье, выступивший в качестве эксперта в телесюжете, отметил, что на инаугурации власть Обамы действует на равных с властью Трампа, пока последний не введен в должность и его назначения не утверждены Сенатом.

Напомним, Трамп 20 января примет присягу и станет 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.