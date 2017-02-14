В НАТО планируют согласовать дальнейшие шаги в противодействии гибридным угрозам
15:15, 14 февраля 2017Мир
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что министры обороны стран Альянса планируют в рамках министерского заседания, которое состоится 15-16 февраля, согласовать дальнейшие шаги в противодействии гибридным угрозам.
Фотоиллюстрация / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.
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"Мы также рассмотрим командную структуру НАТО, чтобы убедиться, что у нас есть необходимые инструменты, чтобы противостоять трудностям, с которыми мы сталкиваемся. И мы согласуем дальнейшие шаги, чтобы противодействовать гибридным формам ведения войны, гибридным угрозам, в том числе чтобы укрепить кибероборону", - сообщил Столтенберг.
Напомним, в 2017 году ЕС и НАТО планируют создать центр противодействия гибридным угрозам.
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