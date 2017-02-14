В НАТО планируют согласовать дальнейшие шаги в противодействии гибридным угрозам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

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"Мы также рассмотрим командную структуру НАТО, чтобы убедиться, что у нас есть необходимые инструменты, чтобы противостоять трудностям, с которыми мы сталкиваемся. И мы согласуем дальнейшие шаги, чтобы противодействовать гибридным формам ведения войны, гибридным угрозам, в том числе чтобы укрепить кибероборону", - сообщил Столтенберг.

Напомним, в 2017 году ЕС и НАТО планируют создать центр противодействия гибридным угрозам.