Столтенберг встретится с Лавровым в Мюнхене: среди вопросов - ситуация в Украине

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость сохранения политического диалога с Российской Федерацией, чтобы уменьшить политическую напряженность из-за усиления военного присутствия на восточных рубежах Альянса. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

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Глава Альянса подтвердил, что проведет встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. По его мнению, такая встреча станет подходящей платформой для продолжения диалога с Россией.

"Я с нетерпением жду встречи, потому что НАТО придерживается двуединого подхода по отношению к России. Мы должны быть непоколебимыми и предсказуемыми, и мы увеличиваем наше присутствие в восточной части Альянса, чтобы обеспечить необходимое и надежное сдерживание. Но вместе с тем мы подчеркиваем необходимость сохранения каналов для политического диалога открытыми, особенно в сложные времена, как сейчас", - подчеркнул Столтенберг.

Он также высказался за необходимость поддержания открытого диалога с Россией и напомнил, что в прошлом году состоялось три встречи Совета НАТО-Россия. "Мы ожидаем, что обсудим широкий круг вопросов, в том числе ситуацию в Украине, но несомненно, также то, как мы можем предотвратить усиление напряженности, как мы можем предотвратить недоразумения, как мы можем улучшить прозрачность, предсказуемость, потому что с большим военным присутствием в Европе, с большим количеством учений и с усилением напряжения, всегда существует риск, что инциденты или несчастные случаи могут произойти", - сказал генсек Альянса.