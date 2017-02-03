НАТО не предает Украину – в альянсе прокомментировали информацию о возобновления взаимодействия с Россией

НАТО не меняет своих позиций в отношении Украины в вопросе агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом в интервью УНИАН рассказал исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок

«Также очень много сейчас циркулирует информации о том, что НАТО возобновляет взаимодействие с Россией, о том, что наблюдается активизация контактов на всех уровнях, а это, в свою очередь, означает отход от прежних позиций альянса в отношении Украины и России. Хочу однозначно сказать, что это не так. НАТО не предает Украину, не меняет своих позиций по отношению к нашему государству, по отношению к тому, что сделала Россия», - сказал Божок.

При этом, и.о. главы миссии Украины при НАТО подчеркнул, что изолировать агрессора в современном мире все же невозможно, «иначе он станет полностью непредсказуемым».

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В то же время, по словам Божко, альянс будет контактировать с РФ, но будет координировать свою позицию с Киевом.

«Поэтому поддерживать контакты очень важно. Главное – это принципы, на которых поддерживаются эти контакты. А эти контакты поддерживались и будут поддерживаться с РФ на тех принципах, на которых стоит альянс и всегда – меня заверил в этом в этот понедельник заместитель генсека - первым вопросом на повестке дня будет то, что Россия совершила против Украины. Главное, что перед любыми из этих контактов, НАТО будет координировать свою позицию с Украиной. В этом меня тоже заверили, что очень важно», - заявил он.

Как сообщал УНИАН ранее, Украина и НАТО из-за эскалации на Донбассе находятся в режиме кризисной коммуникации. В случае необходимости будет срочно проведено заседание Комиссии Украина-НАТО.

Об этом в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок. «С утра понедельника миссия Украины при НАТО и штаб-квартира Нато находятся в режиме кризисной коммуникации. Происходит постоянный обмен информацией о том, что происходит на востоке Украины», - сказал он.