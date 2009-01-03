Резервов газа в Австрии хватит на три месяца
23:03, 03 января 2009Мир
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Пока перебоев не было
Резервов газа у австрийского нефтегазового концерна OMV в случае перебоев с поставками российского газа хватит на три месяца, сообщает австрийское телевидение.
Дочернее предприятие OMV EconGas накопило 1,7 миллиарда кубических метров газа в подземных хранилищах при их мощности в 2,2 миллиарда. Этого, по данным концерна, должно хватить "в нынешних условиях" на три месяца, чтобы гарантировать бесперебойные поставки потребителям.
Австрия получает ежегодно из России более 51,1% потребляемого в стране газа - около 5,4 миллиарда кубических метров.
В пятницу в пресс-службе OMV сообщили, что пока никаких изменений в объемах поставок газа зафиксировано не было.
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