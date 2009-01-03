Резервов газа в Австрии хватит на три месяца

Резервов газа у австрийского нефтегазового концерна OMV в случае перебоев с поставками российского газа хватит на три месяца, сообщает австрийское телевидение.

Дочернее предприятие OMV EconGas накопило 1,7 миллиарда кубических метров газа в подземных хранилищах при их мощности в 2,2 миллиарда. Этого, по данным концерна, должно хватить "в нынешних условиях" на три месяца, чтобы гарантировать бесперебойные поставки потребителям.

Австрия получает ежегодно из России более 51,1% потребляемого в стране газа - около 5,4 миллиарда кубических метров.

В пятницу в пресс-службе OMV сообщили, что пока никаких изменений в объемах поставок газа зафиксировано не было.

РИА “Новости”