В Беларуси начал действовать пятидневный "безвиз" для стран Евросоюза и США

Приехать в Беларусь без визы смогут граждане 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии, сообщает БЕЛТА.

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Обязательным условием является прибытие через Национальный аэропорт Минск. Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.

Безвизовое пребывание в Беларуси в течение пяти суток не потребует от иностранцев соблюдения дополнительных формальностей - им не нужно будет регистрироваться в органах внутренних дел.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 5 дней с даты въезда.

Безвизовый въезд иностранцев в Беларусь не распространяется на прибывающих из российских аэропортов, а также собирающихся вылететь в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется). Ограничений на количество поездок в Беларусь для иностранцев после введения пятидневного безвизового режима нет.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля стало известно о решение России установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. Этот шаг стал ответом на введение Минском безвизового режима для граждан ЕС и США.

В МИД Беларуси заявили, что установление Россией пограничной зоны с Беларусью произошло без предварительного уведомления Минска.

3 февраля Лукашенко заявил, что введение пограничных зон между Россией и Беларусью без предварительных переговоров может привести к серьезному конфликту.