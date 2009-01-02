ЕС не намерен вмешиваться в украинско-российские газовые переговоры

Европейский Союз "не намерен вступать в российско-украинский спор по газу ни как посредник, ни как жалобщик до тех пор, пока не будут ограничены поставки этого энергоносителя для европейских потребителей".

Как сообщают Vesti.ru, об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Чехии, курирующий вопросы председательства республики в Евросоюзе, Иржи ПАТОЖНИК.

Также министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ в телефонном разговоре с представителями правительства Украины призвал их к скорейшему преодолению разногласий с Россией. По его словам, Прага внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг переговоров Москвы и Киева.

Российский ресурс напоминает, что сегодня же чешскую столицу посетила делегация правительства Украины во главе с министром топлива и энергетики Юрием ПРОДАНОМ. С чешскими партнерами она обсудила ситуацию, возникшую в связи с российско-украинскими разногласиями по газу. Делегация планирует также посетить другие государства - члены ЕС.