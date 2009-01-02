Пожар в ночном клубе Бангкока: погибли 60 человек

10:58, 02 января 2009
Мир
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Более 200 получили ранения

В результате пожара в ночном клубе в столице Таиланда погибли 60 человек, более 200 получили ранения.

Как передает ИТАР-ТАСС, пожар возник в ночном клубе Бангкока "Сантика", где сотни посетителей встречали Новый год.

Среди основных версий возгорания – использование фейерверка в танцевальном зале, в котором в этот момент находилось не менее 1000 человек. После возникновения пожара в клубе началась давка и паника.

Среди пострадавших много иностранных граждан, в том числе из Непала, Австрии, Японии и Австралии.

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