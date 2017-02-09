The New York Times: После шумного Трампа тихое величие судов

21:51, 09 февраля 2017
Мир
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В полных злобы первых днях администрации Трампа появился обнадеживающий звук. 

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом говорится в редакционной статье "После шумного Трампа, тихое величие судов", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Никаких беспричинных оскорблений, личных угроз или детских истерик – только судьи и адвокаты, обсуждающие сложные юридические вопросы, с уважением и сдержанностью. Это звук того, как взрослые берут на себя ответственность за управление страной, и за жизни людей.

Это существенно отличается от неконтролируемых вспышек президента Трампа, которые американцы терпели, находясь в хаосе, после того, как он подписал необдуманный указ о временном запрете на въезд людей из семи преимущественно мусульманских стран, а также всех беженцев.

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Нападки Трампа на судей, которые усомнились в его указе, переходят все границы, так считает и его кандидат на пост Верховного судьи Нил Горсач, судья федерального апелляционного суда в Денвере. Судья Горсач назвал комментарии "деморализующими" и "разочаровывающими", по словам сенатора, с которым он встречался на Капитолийском холме в среду.

Трамп – с детским неприятием слова "нет" – ругал федерального судью, который временно заблокировал его указ на прошлой неделе, назвав его "так называемым" судьей в Twitter. Затем он предупредил, что судья, и вся судебная система, может нести ответственность за любые возможные террористические акты в будущем.

Коллегия в составе трех судей Апелляционного суда Девятого округа, расположенного в Сан-Франциско, похоже, скептически отнеслась к аргументу администрации, что правительственное постановление нельзя пересмотреть по существу. Коллегия до сих пор не вынесла постановление, но это не остановило Трампа, который в среду написал в Twitter: "Если США не выиграют это дело, хотя, очевидно, они должны, у нас никогда не будет безопасности и защищенности, на которую мы имеем право. Политика!"

В речи перед сотрудниками правоохранительных органов несколько часов спустя, он назвал слушания "позорными", жаловался, что суды "очень политизированы", и сказал, "я считаю, что если бы эти судьи хотели помочь суду, на основе уважения к суду, они бы сделали, что должны".

Дональд Трамп / REUTERS

На самом деле, судьи сделали именно то, что должны, агрессивно ставя под сомнение аргументы обеих сторон и требуя доказательств в поддержку утверждений – гораздо более быстрый и надежный путь к истине, чем Twitter. В какой-то момент, судья Уильям Кэнби-младший задал вопрос Огасту Флентье, адвокату Министерства юстиции, защищающему указ; по-видимому, он готовился без каких-либо консультаций с органами национальной безопасности или юстиции. "Сколько федеральных преступлений было совершено людьми, которые приехали с визами их этих стран? " – спросил судья.

Флентье отказался отвечать, заявив, что судебный процесс продвигается очень быстро. Затем он упомянул "людей из Сомали", которые были осуждены за совершение террористических преступлений в Соединенных Штатах, но сказал, что правительство не включило ни один из этих случаев в отчет.

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За время многочасовых дебатов, судьи и адвокаты подробно разбирались в различных процедурных формальностях дела – а не в материальной части, которая, как правило, направлена на широкую аудиторию. Но это величественный порядок закона: применение надежных прецедентов и принципов для решения дел в настоящем и обеспечения некоторой предсказуемости будущего. Возможно, в этом нет адреналина твитов, но это то, что сохраняло мир и стабильность страны большую часть ее истории.

Трамп кажется столь же незаинтересованным в этом, как и во многом, что касается демократического процесса. В среду он жаловался на темп правовых дебатов о запрете на въезд, который был подписан меньше двух недель назад. "Просто невероятно", что это "происходит так долго", - сказал он.

Президент продолжает унижать свою должность своими сообщениями из 140 символов, он публикует мерзкие и спонтанные посты, направляя их на тех, кто не соглашается с ним полностью. Тем временем, во вторник днем, утомительная, необходимая работа ветви власти, исчезновения которой желал бы Трамп, напомнила стране, как выглядит правительство, базирующееся на принципе верховенстве права.

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Теги: #Трамп#США