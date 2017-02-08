"Подруга Путина" Ле Пен теряет шансы на победу в президентской гонке - Reuters

14:38, 08 февраля 2017
Мир
3831

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен постепенно теряет шансы на победу в президентской гонке 7 мая.

REUTERS

Об этом со ссылкой на данные опроса Opinionway сообщает Reuters.

Согласно опросу, Ле Пен набирает 25% в первом туре 23 апреля, независимый кандидат Эммануэль Макрон в первом туре имеет шансы получить 22%, а кандидат от консерваторов Франсуа Фийон может рассчитывать на 20%, что выводит во второй тур с Ле Пен именно Макрона.

Читайте такжеСлухи и двусмысленные намеки: российские СМИ набросились на кандидата в президенты Франции - The Washington Post

Макрон победил бы Ле Пен с результатом 66% к 34% во втором туре. Фийон, если пройдет во второй тур, победил бы Ле Пен с результатом 62% против 38%.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон по результатам социологических опросов уверенно побеждает во втором туре президентских выборов лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы президента Франции
Теги: #выборы