"Подруга Путина" Ле Пен теряет шансы на победу в президентской гонке - Reuters

Об этом со ссылкой на данные опроса Opinionway сообщает Reuters.

Согласно опросу, Ле Пен набирает 25% в первом туре 23 апреля, независимый кандидат Эммануэль Макрон в первом туре имеет шансы получить 22%, а кандидат от консерваторов Франсуа Фийон может рассчитывать на 20%, что выводит во второй тур с Ле Пен именно Макрона.

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Макрон победил бы Ле Пен с результатом 66% к 34% во втором туре. Фийон, если пройдет во второй тур, победил бы Ле Пен с результатом 62% против 38%.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон по результатам социологических опросов уверенно побеждает во втором туре президентских выборов лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.