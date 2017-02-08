Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор - СМИ
02:27, 08 февраля 2017Мир
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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS
Об этом сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на турецкие источники.
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По их словам, первый телефонный разговор с Эрдоганом, который Трамп провел после вступления в должность президента США, был «позитивным».
Подробности разговора не сообщаются, отмечает издание.
Напомним, в ночь на воскресенье, 5 февраля состоялся телефонный разговор между президентами США Дональдом Трампом и Украины Петром Порошенко.
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