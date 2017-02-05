США будут работать над восстановлением мира на границах Украины - Трамп

Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает "Reuters".

"Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", - сказал Трамп.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, во время которого они обсудили ситуацию на Донбассе и вопросы укрепления партнерства между странами.