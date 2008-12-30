Чехия вводит «зеленые карты» для заробитчан из Украины

07:37, 30 декабря 2008
Мир
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Формальное разрешение на 3 года

Чешская Республика с 1 января 2009 года вводит так называемые «зеленые карты» для граждан ряда иностранных государств, среди которых и Украина.

Как передает радио «Свобода», «зеленая карта» является формальным разрешением на работу и проживание на территории Чехии в течение трех лет. Среди стран, граждане которых могут подавать заявки на получение такого разрешения - Босния, Хорватия, Македония, Сербия.

Принятая мера должна помочь правительству Чехии улучшить ситуацию с занятостью в тех сферах, в которых не желают работать сами чехи, а также граждане других стран Евросоюза.

 

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