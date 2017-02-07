"Кто хочет быть вторым": к сатирическому флешмобу для Трампа присоединяются все больше стран (подборка видео)

К сатирическому проекту It's great, высмеивающему новоизбранного президента США Дональда Трампа, присоединилось уже более 20 стран.

В каждом ролике объясняется, почему та или иная страна достойна стать второй по значению для Трампа после США (с отсылкой на заявление нового американского президента "America First" во время инаугурации).

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Первыми подобный ролик показали в эфире сатирического телешоу Zondag met Lubach в Нидерландах в конце января, и с тех пор он набрал более 20 миллионов просмотров.

Эту идею подхватили и другие европейские телеканалы – подобные видеоролики представили Германия, Бельгия, Швейцария, Дания и другие страны.

Позже проект It's great вышел за пределы Европы, и о своем желании присоединиться к нему заявили в Австралии, Марокко, Иране и других странах мира.

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Чтобы собрать все видеоролики вместе, в сети Интернет даже запустили специальный сайт, а также активную кампанию в социальных сетях Twitter и Facebook.

Помимо видеороликов, размещенных на страницах проекта It's great, в Youtube опубликованы и другие "видео-визитки для Трампа", например, от Марса, а также ряда других стран.

Есть видеоролик и от Мексики.

УНИАН собрал подборку видео от стран, присоединившихся к флешмобу.

Нидерданды

Швейцария

Германия

Люксембург

Бельгия

Дания

Литва

Марокко

Иран

Казахстан

Франция

Италия

Хорватия

Мексика

Марс