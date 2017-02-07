ВМС США официально списали первый в истории атомный авианосец

Об этом сообщает официальный сайт ВМС США.

«Энтерпрайз» был выведен из боевого состава еще в декабре 2012 года, а к 2015-му на нем завершили демонтаж вооружения и радиоэлектронных систем, после чего корабль прибыл на верфь в Ньюпорт-Ньюс, где до декабря 2016-го на нем выгружали ядерное топливо и частично разбирали энергетическую установку.

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Имя корабля будет передано новому атомному авианосцу CVN-80, третьему кораблю типа «Джеральд Форд», который планируется к постройке после 2018 года. Это будет девятый корабль с этим именем в составе американского флота.

CVN-65 «Энтерпрайз», первый в мире атомный авианосец, был сдан ВМС США в ноябре 1961 года. Корабль полным водоизмещением около 85 тысяч тонн отличался оригинальной конструкцией силовой установки, включавшей восемь ядерных реакторов A2W.

Несмотря на то что изначально планировалось построить шесть кораблей этого типа, «Энтерпрайз» остался в одиночестве, а в дальнейшем ВМС США перешел к серийному заказу атомных авианосцев типа «Нимиц».