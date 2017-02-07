Трамп заявил о решительной поддержке НАТО

Об этом он заявил, выступая перед военными на военно-воздушной базе во Флориде, передает Би-Би-Си.

"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все члены НАТО полностью вносили необходимые финансовые взносы, а многие из них этого не делают. Многие из них даже не близки к этому", - сказал Трамп.

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Днем ранее Трамп во время телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом согласился встретиться с лидерами НАТО в Европе в мае.

Согласно заявлению Белого дома, Трамп и Столтенберг "обсудили, как содействовать тому, чтобы все союзники НАТО выполняли свои обязательства по расходам на оборону", а также ситуацию на востоке Украины и возможности урегулирования конфликта мирным путем.