Трамп и Столтенберг обсудили возможность мирного разрешения конфликта в Украине

Об этом сообщили в Белом доме, передает ТСН.

"Стороны обсудили возможность мирного разрешения конфликта вдоль украинской границы", - говорится в сообщении.

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Также Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО, которая пройдет в Европе во второй половине мая.

"Лидеры обсудили, каким образом убедить всех членов НАТО выполнять свои обязательства по финансированию альянса", — отметила пресс-служба.

Стороны сошлись во мнении относительно необходимости продолжать координировать действия США и НАТО, "чтобы реагировать на весь спектр вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс".