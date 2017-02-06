Трамп и Столтенберг обсудили возможность мирного разрешения конфликта в Украине
05:48, 06 февраля 2017Политика
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на востоке Украины и возможности урегулирования конфликта мирным путем.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщили в Белом доме, передает ТСН.
"Стороны обсудили возможность мирного разрешения конфликта вдоль украинской границы", - говорится в сообщении.
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Также Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО, которая пройдет в Европе во второй половине мая.
"Лидеры обсудили, каким образом убедить всех членов НАТО выполнять свои обязательства по финансированию альянса", — отметила пресс-служба.
Стороны сошлись во мнении относительно необходимости продолжать координировать действия США и НАТО, "чтобы реагировать на весь спектр вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс".
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