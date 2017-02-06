Трамп считает фейками любые опросы с негативной оценкой его деятельности
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что все опросы, в ходе которых многие американцы выказали свое недовольство политикой президента, являются фейковыми.
Об этом он написал в Twitter.
Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017
"Любые негативные опросы – это фейковые новости. Такие, как опросы CNN, ABC и NBC во время выборов. Простите, но люди хотят безопасность на границах и усиленную проверку", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, 28 января президент США Дональд Трамп своим указом приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в США, а также на 120 дней - прием беженцев в целом.
Многие мировые лидеры резко осудили решение президента США ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.
По словам президента, запрет связан с борьбой с террором и с мерами безопасности в стране, а не с религией. Он напомнил, что в мире еще более 40 стран с преимущественно исламским населением, которых этот запрет не затронул. По его словам, аналогичный запрет ввел президент Барак Обама в 2011 г., когда на полгода приостановил выдачу виз иракцам.