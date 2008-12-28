Боевики ХАМАС застрелили египетского офицера

Боевики палестинского движения ХАМАС застрелили египетского офицера на границе сектора Газа и Египта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство МЕНА.

Перестрелка между египетскими пограничниками и палестинцами произошла, когда последние попытались прорваться на египетскую территорию через КПП Рафах. Палестинцы также сообщают об одном погибшем в столкновениях.

Египетским силам безопасности удалось закрыть границу. В настоящее время усилены меры безопасности на всем протяжении границы Египта и сектора Газа.

Ранее израильские бомбардировщики нанесли удар по туннелям в районе пограничного поста "Рафах", через которые палестинские боевики доставляют в Газу оружие. Целями ударов стали более 40 нелегальных подземных ходов. В бреши, образовавшиеся в пограничном заграждении хлынули сотни людей. Египетские силы безопасности принялись восстанавливать границу, однако жители сектора Газа пригнали бульдозер для расчистки новых проходов.