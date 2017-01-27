В Италии возобновили расследование против Берлускони - СМИ
Прокуратура Милана вновь заподозрила бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток.
Об этом пишет газета La Repubblica, которая ознакомилась материалами ведомства, передает republic.ru.
По информации издания, Берлускони до ноября 2016 года поручал своему личному бухгалтеру Джузеппе Спинелли выплачивать «четырем девушкам» суммы от €2 тысяч до €3 тысяч. В замен девушки должны были давать ложные показания в рамках расследования уголовного дела, получившего название «дело Руби».
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В документах прокуратуры сказано, что с сентября 2016 года было произведено 10 платежей.
Это уголовное дело было прекращено в июле 2014 года. Тогда суд оправдал Берлускони и снял с него обвинения во вступлении в связь с Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби.