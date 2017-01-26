НАТО втрое увеличивает инвестиции в польскую оборонку - СМИ

НАТО в 2017 году инвестирует в усиление польской армии 50 миллионов евро. Об этом со ссылкой на Rzeczpospolita сообщает "Европейская правда".

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"В этом году размер инвестиций, связанных с укреплением армии Польши, финансируемых в рамках Программы Инвестиций НАТО (NSIP – NATO Security Investment Programme – ред.) составляет 231,5 млн злотых (примерно 50 млн евро – ред.)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что около 35% средств поступает из государственного бюджета, а остальное составляют поступления из бюджета НАТО, который формируется за счет взносов стран-членов.

"Доля Польши составляет около 2,5% госбюджета. Всего в этом году вклад Польши в общий бюджет НАТО составляет 83 млн злотых", – сообщает издание.

Издание отмечает, что эта сумма намного больше размера финансирования, предоставленного в течение прошлых лет.

"Для сравнения: в 2016 году на эти цели ушло 69,4 млн злотых, а в 2015 – 119,4 млн злотых", – сообщает издание.

В этом году средства НАТО будут потрачены в основном на строительство топливных складов, модернизацию военных аэропортов, а также систем, связанных с противовоздушной обороной Польши и управлением флотом.

Кроме того, значительные средства будут направлены на укрепление подразделений НАТО, расположенных в Быдгоще.

Речь идет о строительстве объектов, оснащенных специализированным оборудованием для батальона связи НАТО, Учебного центра объединенных сил НАТО и Интеграционной группы НАТО в Польше.