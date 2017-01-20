Словения предлагает направить в Латвию военных в рамках усиления НАТО

Но, как сообщили 19 января представители Любляны, перед принятием окончательного решения этот вопрос будет обсуждаться в парламенте, пишет Радио Свобода.

Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – высказывают беспокойство из-за возможной агрессии России после аннексии Москвой украинского Крыма и поддержки боевиков на Донбассе.

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Все три балтийские страны входили в СССР и присоединились к НАТО в 2004 году. Они также подписали с США двусторонние договора по безопасности, которые облегчают развертывание на их территории войск и техники.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал союз НАТО «устаревшим», что усилило беспокойство в восточной части Европы.