СБУ объяснила, почему мэр польского Перемышля стал персоной нон грата в Украине

Об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает Радио Свобода.

"Оснований для такого запрета есть немало, это все открытая информация в медиа в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он принимал участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что этот человек откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в таком направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей", – пояснил Ткачук причину запрета въезда.

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Как сообщал УНИАН, 17 января мэр польского Перемышля заявил, что его не впустили на территорию Украины.

Ранее, 10 декабря 2016 года, в польском Перемышле участники «Марша орлят перемышльских и львовских», который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали «Смерть украинцам». Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что инцидент на марше в Перемышле является провокацией, «у которой есть рука Кремля».