Лавров разглядел общие позиции во внешнеполитических взглядах Трампа и Путина

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сиярто.

«Видим немало совпадающих моментов по принципиальным вопросам, касающимся видения целей внешней политики, которые были изложены Дональдом Трампом и которые очень тесно перекликаются с тем, как президент Путин видит внешнеполитические цели Российской Федерации», - заявил Лавров.

В частности, по его словам, «во-первых, это опора на развитие собственной страны как база успешной внешней политики, опора на укрепление собственной страны в интересах своих граждан».

«Во-вторых, в основе действий на международной арене Дональд Трамп явно выдвигает не идеологию, не попытки вмешательства в дела других государств, а продвижение коренных интересов Соединенных Штатов» - сказал Лавров.

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«Именно с таких позиций ведет свою внешнеполитическую деятельность и Российская Федерация. При этом команда Трампа подчеркивает, что, жестко продвигая свои интересы, они будут готовы уважать интересы других стран, и когда интересы совпадают, они будут готовы сотрудничать», - сказал он.

Кроме этого, Лавров отметил, что в числе главных приоритетов новой администрации США была названа борьба с ИГИЛ, причем не симуляция этой борьбы, а борьба до полного уничтожения этого террористического образования.

«Здесь уже налицо совпадение интересов и России, и США, и многих других государств, включая Венгрию. Даже не знаю, кто может сегодня отказаться от того, что борьба с терроризмом является главным приоритетом для всех нас», - сказал Лавров.

По его словам, «налицо и концептуальная, и практическая основа для взаимодействия по антитеррористической проблематике».

Лавров добавил, что РФ исходит из того, что нужно дождаться официальных расстановок акцентов, изложения позиций по всем основным международным проблемам администрацией США и дождаться полного формирования команды Трампа.

«Целый ряд министров, которые имеют не последнее значение для внешнеполитической сферы, включая государственного секретаря, пока не утверждены сенатом и не назначены», - напомнил он.